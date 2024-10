Slovenia: installazione di zucche all’Arboreto di Volcji Potok (1) (Di martedì 8 ottobre 2024) Kamnik, 08 ott – (Xinhua) – Un’installazione di zucche raffigurante una scena di “Gigantic Turnip” e’ fotografata all’Arboreto di Volcji Potok, vicino a Kamnik, in Slovenia, ieri 7 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Slovenia: installazione di zucche all’Arboreto di Volcji Potok (1) Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Kamnik, 08 ott – (Xinhua) – Un’diraffigurante una scena di “Gigantic Turnip” e’ fotografatadi, vicino a Kamnik, in, ieri 7 ottobre 2024. (Xin) Agenzia Xinhua

Slovenia: installazione di zucche all’Arboreto di Volcji Potok (1) - Kamnik, 08 ott - (Xinhua) - Un'installazione di zucche raffigurante una scena di "Gigantic Turnip" e' fotografata all'Arboreto di Volcji Potok, vicino a ... (romadailynews.it)

Pumpkin patch: la mappa dei campi di zucca che puoi visitare in Italia - La magia dei pumpkin patch è arrivata anche in Italia. Ecco gli indirizzi e le date dei campi di zucca più suggestivi del Paese. (siviaggia.it)

Viaggio gastronomico in Slovenia: perché no? - Situata più a est rispetto all’Italia, ma centralissima in Europa, la Slovenia si visita soprattutto per i laghi, i paesaggi ... (sardegnareporter.it)