Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 5º turno: cambia per l’Inter Women!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il quintodivolge al termine.la vittoria in trasferta contro il Sassuolo,trova solo un pareggio nella gara casalinga contro la Roma per 1-1. L’unico punto conquistato contro le detentrici del titolo fa perdere una posizione alle nerazzurre nelladi campionato, aggiornata alla quinta giornata.1) Juventus15 2) Fiorentina12 3) INTER11 punti4) Roma9 5) Milan7 6) Lazio5 7) Como4 8) Napoli3 9) Sampdoria2 10) Sassuolo2 NON SOLO INTER– Non perdere nessuna notizia sulla stagione del, non solo in, grazie alla sezione dedicata INTERsu Inter-News.it (clicca qui). Inoltre, per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News.