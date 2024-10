Sarah Scazzi, lo zio Michele rompe il silenzio dopo tanto tempo (Di martedì 8 ottobre 2024) A inizio anni, Michele Misseri ha lasciato il carcere dopo aver scontato 8 anni per aver soppresso il cadavere di Sarah Scazzi, la nipote. Aveva soli 15 anni Sarah quando il 26 agosto 2010 è stata uccisa dalla zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri, rispettivamente moglie e figlia di Misseri. Quest’ultimo è sempre stato una delle figure più controverse dell’intera vicenda. Michele Misseri si dichiarò sin da subito colpevole del delitto di Avetrana e pare che ancora oggi continui a descriversi come l’artefice dell’omicidio di Sarah. Le sue parole su quel giorno sono inquietanti. Tvzap.it - Sarah Scazzi, lo zio Michele rompe il silenzio dopo tanto tempo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024) A inizio anni,Misseri ha lasciato il carcereaver scontato 8 anni per aver soppresso il cadavere di, la nipote. Aveva soli 15 anniquando il 26 agosto 2010 è stata uccisa dalla zia Cosima Serrano e la cugina Sabrina Misseri, rispettivamente moglie e figlia di Misseri. Quest’ultimo è sempre stato una delle figure più controverse dell’intera vicenda.Misseri si dichiarò sin da subito colpevole del delitto di Avetrana e pare che ancora oggi continui a descriversi come l’artefice dell’omicidio di. Le sue parole su quel giorno sono inquietanti.

