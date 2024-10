Sapienza, collettivi rossi in versione bulli-antifà: spazzatura sul banchetto di Azione universitaria (Di martedì 8 ottobre 2024) I collettivi rossi, nostalgici degli anni ’70, continuano ad agire indisturbati alla Sapienza di Roma. Oggi un nuovo episodio di violenza e bullismo ai danni di esponenti di Azione universitaria. Cresciuti a pane e intolleranza, alcuni ‘coraggiosi’ esponenti dei collettivi (sinistra ultrà, centri sociali e antagonisti) hanno preso di mira un banchetto dell’organizzAzione universitaria di destra presente e radicata nell’ateneo. Con tanto di lancio finale dalla finestra di buste della spazzatura. Sapienza, collettivi rossi aggrediscono un banchetto di Au La bravata è stata ripresa a motivare l’odio contro i “pericolosi fascisti”. Sul profilo social del collettivo “Collettivo di Via Salaria Sapienza (“spazio transfemminista, antifascista, antirazzista, ecologista” si legge nel sito) sono state pubblicata storie e video che esibiscono con orgoglio l’aggressione. Secoloditalia.it - Sapienza, collettivi rossi in versione bulli-antifà: spazzatura sul banchetto di Azione universitaria Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) I, nostalgici degli anni ’70, continuano ad agire indisturbati alladi Roma. Oggi un nuovo episodio di violenza esmo ai danni di esponenti di. Cresciuti a pane e intolleranza, alcuni ‘coraggiosi’ esponenti dei(sinistra ultrà, centri sociali e antagonisti) hanno preso di mira undell’organizzdi destra presente e radicata nell’ateneo. Con tanto di lancio finale dalla finestra di buste dellaaggrediscono undi Au La bravata è stata ripresa a motivare l’odio contro i “pericolosi fascisti”. Sul profilo social del collettivo “Collettivo di Via Salaria(“spazio transfemminista, antifascista, antirazzista, ecologista” si legge nel sito) sono state pubblicata storie e video che esibiscono con orgoglio l’aggressione.

La violenza dei collettivi rossi : a La Sapienza lanciano spazzatura sui militanti di destra - Le immagini riprese dallo stesso collettivo di sinistra mostrano prima il bullismo nei confronti dei militanti di Azione universitaria e poi il lancio contro di loro della spazzatura. (Ilgiornale.it)

L’ultimo esame del ministro Giuli alla Sapienza : 30 con contestazione dei Collettivi - Un evento che chiude un lungo capitolo personale e accademico per il ministro, iniziato molti anni fa nelle aule del primo ateneo romano, e che si conclude con un voto che premia il suo impegno, anche in un contesto di polemiche e tensioni. Un esame ordinario, insomma, per quanto riguardava il ... (Ilcorrieredellacitta.com)