Roma, 7 arresti clan Casamonica-Spada (Di martedì 8 ottobre 2024) 10.30 Operazione della polizia a Roma contro lo spaccio di stupefacenti. Eseguite 7 misure cautelari in zona Torre Angela, periferia est della città, emesse a seguito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Tra i destinatari delle misure esponenti dei clan Casamonica e Spada. Gli investigatori hanno ricostruito le modalità con cui i due clan avevano creato una organizzazio-ne criminale finalizzata alla gestione dello spaccio di droga, consolidando il loro dominio attraverso intimidazioni e violenze.

Roma - maxi operazione antidroga : 10 kg di hashish sequestrati e 8 arresti in poche ore - Nell’abitazione del giovane, sono stati rinvenuti ulteriori 134 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 2. In un’altra operazione, gli agenti del Commissariato Porta Pia hanno agito su segnalazione anonima ricevuta tramite l’app YOUPOL. L’uomo è stato ... (Romadailynews.it)