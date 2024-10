Riecco Del Piero alla Juventus: è Dorotea, figlia di Alex. Giocherà nell’Under 17 (Di martedì 8 ottobre 2024) Dorotea Del Piero ha cominciato a giocare a calcio negli Stati Uniti ed è stata tesserata dalla Juventus Women Under 17 Golssip.it - Riecco Del Piero alla Juventus: è Dorotea, figlia di Alex. Giocherà nell’Under 17 Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di martedì 8 ottobre 2024)Delha cominciato a giocare a calcio negli Stati Uniti ed è stata tesserata dWomen Under 17

Dorotea firma per la Juventus Women : i Del Piero continuano la storia d'amore con la Juventus - La storia d'amore dei Del Piero con la Juventus scrive un nuovo capitolo. Dorotea, figlia dell’ex capitano della Vecchia Signora, ha firmato con la Juventus Women e vestirà la maglia dell’Under 17. La 17enne è nata nel 2009 a Torino quando il padre era nel pieno della sua carriera in... (Today.it)

