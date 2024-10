Reazione a Catena 7 ottobre 2024: i Mici di Mare vincono, le Volta Pagina lasciano (Di martedì 8 ottobre 2024) Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 6 ottobre 2024. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni i Mici di Mare, tre aMici lombardi che si sono conosciuti al Mare, in Liguria, e hanno creato un gruppo Whatsapp con questo nome. Le storiche Volta Pagina hanno dovuto abbandonare il programma per motivi professionali e familiari, dopo oltre un mese di permanenza. I Mici di Mare – Filippo, Lorenzo e Giovanni, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultima Catena e a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.704 euro. Bravi! Il gioco finale L’Ultima Catena è disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco. Ascoltitv.it - Reazione a Catena 7 ottobre 2024: i Mici di Mare vincono, le Volta Pagina lasciano Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il video dell’Ultimadidi stasera, 6. Il gioco di Rai1, quest’anno condotto da Pino Insegno, ha visto diventare campioni idi, tre alombardi che si sono conosciuti al, in Liguria, e hanno creato un gruppo Whatsapp con questo nome. Le storichehanno dovuto abbandonare il programma per motivi professionali e familiari, dopo oltre un mese di permanenza. Idi– Filippo, Lorenzo e Giovanni, questi i nomi dei componenti della squadra -, questa sera sono riusciti ad indovinare la parola misteriosa de L’Ultimae a vincere il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento e dopo aver comprato l’ultimo elemento, valeva 1.704 euro. Bravi! Il gioco finale L’Ultimaè disponibile al link sotto, al minuto 62.00 circa. In calce all’articolo la soluzione del gioco.

