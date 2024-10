Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, allargare la carreggiata della tangenziale. Maxi opere per 50 milioni

(Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – È da mezzo secolo che anon si vedevano cantieri stradali così giganteschi come quelli in corso sul semianello (statale Adriatica) e sulla Classicana. Dopo cinque decenni di assenza, l’Anas è tornata finalmente a progettare sue proprio per ammodernare (tema di fondo è l’allargamentoa 20,60 metri) quell’arteria che fin dall’avvio fu teatro di decine di sciagure stradali per i suoi incroci prima a raso poi con semaforo e con le carreggiate solo da vent’anni separate dal new jersey.