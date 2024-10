Anteprima24.it - Raccolta castagne, vigilanza della polizia provinciale contro i furti

(Di martedì 8 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadi Caserta svolgerà in questo mese di ottobre un servizio specifico dinell’area di Roccamonfina, con l’obiettivo di tutelare i produttori didai numerosiche avvengono in questo periodo. Roccamonfina è zona di produzione di, e così Provincia e Comune di Roccamonfina hanno siglato un accordo per mettere al riparo il raccolto di quest’anno.