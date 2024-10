Inter-news.it - Pruzzo prevede una bagarre: «Inter e Napoli ora allungheranno»

(Di martedì 8 ottobre 2024)unatrain campionato, con entrambe le squadre già pronte, a detta sua, ad allungare. POSSIBILE DUOPOLIO – In collegamento su Radio Radio Mattino Sport e News, Robertosi esprime sulla lotta allo scudetto sostenendo un eventuale duopolio tra nerazzurri e partenopei. Il suovento a tal proposito: «Due squadre mi sembrano più pronte o comunque hanno trovato delle contromisure sulle altre, credo checercheranno di allungare sulle pretendenti. Vedo ancora dei problemi in altre squadre come Juventus, Milan o l’Atalanta. Non mi aspettavo ungià capolista dopo sette giornate. Pensavo ci volesse più tempo».