Ottava fumata nera per l’elezione del giudice della Corte costituzionale (Di martedì 8 ottobre 2024) La maggioranza pensava che l’ottavo scrutinio sarebbe stato quello buono, invece si è trasformato nell’ennesima fumata nera. Niente da fare anche stavolta per l’elezione di uno dei giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta al Parlamento in seduta comune. La coalizione governativa si era stretta intorno al nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico della premier e padre della riforma del premierato, ma alla fine ha preferito votare scheda bianca per non “bruciarlo”, non essendo sicura di raggiungere il quorum richiesto di 363 voti. Tutte le opposizioni avevano infatti annunciato che non avrebbero partecipato al voto, dunque non si poteva nemmeno sperare in qualche esponente che avrebbe votato insieme alla maggioranza. Alla fine la seduta si è conclusa con 323 schede bianche, 10 schede nulle e nove voti dispersi. 342 i presenti e altrettanti i votanti. Lettera43.it - Ottava fumata nera per l’elezione del giudice della Corte costituzionale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La maggioranza pensava che l’ottavo scrutinio sarebbe stato quello buono, invece si è trasformato nell’ennesima. Niente da fare anche stavolta perdi uno dei giudicila cui nomina spetta al Parlamento in seduta comune. La coalizione governativa si era stretta intorno al nome di Francesco Saverio Marini, consigliere giuridicopremier e padreriforma del premierato, ma alla fine ha preferito votare scheda bianca per non “bruciarlo”, non essendo sicura di raggiungere il quorum richiesto di 363 voti. Tutte le opposizioni avevano infatti annunciato che non avrebbero partecipato al voto, dunque non si poteva nemmeno sperare in qualche esponente che avrebbe votato insieme alla maggioranza. Alla fine la seduta si è conclusa con 323 schede bianche, 10 schede nulle e nove voti dispersi. 342 i presenti e altrettanti i votanti.

Vertenza Jabil Marcianise - fumata nera al ministero : 420 lavoratori verso il licenziamento - Ennesima fumata nera al Ministero del Lavoro, prosegue la vertenza dei lavoratori della Jabil di Marcianise, che riguarda 420 persone nel Casertano e dintorni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nuova fumata nera per l'elezione di un giudice della Consulta - "Nessun candidato ha raggiunto la maggioranza prescritta", ha riferito il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè, dunque "si dovrà procedere ad un ottavo scrutinio". Nuova fumata nera nel Parlamento in seduta comune, chiamato ad eleggere un giudice della Corte costituzionale in sostituzione ... (Quotidiano.net)

Coime - ennesima fumata nera sull'adeguamento di salari e pensioni : il 23 settembre l’incontro con il sindaco - Ennesima fumata nera per la vertenza Coime. All’incontro, che si è svolto ieri pomeriggio a palazzo Palagonia, concluso in tarda serata, con i lavoratori in sit-in dietro i cancelli, non sono arrivate le risposte attese. Per il 9 settembre, dopo l’ultimatum di fine agosto, era stata indetta una... (Palermotoday.it)