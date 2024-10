Nuove possibilità di export, il Mercato ortofrutticolo di Cesena in missione a Singapore (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuova missione internazionale per la rete d’imprese Emilia Romagna Mercati. Da sabato 12 ottobre una delegazione dei mercati ortofrutticoli regionali aderenti alla rete guidata dal presidente di turno, Gianni Indino, partirà alla volta di Singapore, città-stato del Sudest asiatico con oltre 6 Cesenatoday.it - Nuove possibilità di export, il Mercato ortofrutticolo di Cesena in missione a Singapore Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nuovainternazionale per la rete d’imprese Emilia Romagna Mercati. Da sabato 12 ottobre una delegazione dei mercati ortofrutticoli regionali aderenti alla rete guidata dal presidente di turno, Gianni Indino, partirà alla volta di, città-stato del Sudest asiatico con oltre 6

Prete e goleador - don Francesco gioca e segna in Promozione : “Anche il calcio è missione” - Il sacerdote milita in una squadra del reggiano ed è sceso sul rettangolo verde di gioco: "Anche il calcio è missione". (Golssip.it)

Supplenze docenti e ATA - gestione contratti e trasmissione dati a NoiPA. La GUIDA del Ministero per le segreterie - . L'articolo Supplenze docenti e ATA, gestione contratti e trasmissione dati a NoiPA. Si ripropone la mini guida del Ministero dell'istruzione sulla gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF (aggiornata al 05/09/2022). La GUIDA del Ministero per le ... (Orizzontescuola.it)

Prime pagine 23 luglio : Juventus in missione per Adeyemi - Raspadori o Retegui - In attesa dell'inizio della Serie A tiene banco il calciomercato. Nel frattempo si giocano le amichevoli pre-campionato: ieri Taremi ha ap... (Calciomercato.com)