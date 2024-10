Nuda per strada, per ordine del “santone”: gli abusi della setta salentina (Di martedì 8 ottobre 2024) Un episodio sconvolgente arriva da Miggiano, nel Salento: una donna di 36 anni è stata vista Nuda per strada per ordine del santone. L’uomo, che si fa chiamare “figlio di Dio”, ha costretto Stefania, la sua seguace, a compiere questo gesto estremo, svelando un inquietante contesto di manipolazione e coercizione psicologica. Approfondiamo i fatti, angoscianti. Chi è il santone e come agisce Il santone, che si fa chiamare Kadir, è il leader di una setta già sotto l’occhio delle forze dell’ordine. Si autoproclama “delegato di Dio sulla Terra” e sfrutta la fragilità emotiva dei suoi adepti per sottometterli completamente al suo volere. Il caso di Stefania, una donna originaria della Sicilia, rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di episodi preoccupanti. Stefania è entrata nella setta di Kadir in un momento di vulnerabilità, cercando conforto dopo una rottura sentimentale. Urbanpost.it - Nuda per strada, per ordine del “santone”: gli abusi della setta salentina Leggi tutta la notizia su Urbanpost.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Un episodio sconvolgente arriva da Miggiano, nel Salento: una donna di 36 anni è stata vistaperperdel. L’uomo, che si fa chiamare “figlio di Dio”, ha costretto Stefania, la sua seguace, a compiere questo gesto estremo, svelando un inquietante contesto di manipolazione e coercizione psicologica. Approfondiamo i fatti, angoscianti. Chi è ile come agisce Il, che si fa chiamare Kadir, è il leader di unagià sotto l’occhio delle forze dell’. Si autoproclama “delegato di Dio sulla Terra” e sfrutta la fragilità emotiva dei suoi adepti per sottometterli completamente al suo volere. Il caso di Stefania, una donna originariaSicilia, rappresenta solo l’ultimo di una lunga serie di episodi preoccupanti. Stefania è entrata nelladi Kadir in un momento di vulnerabilità, cercando conforto dopo una rottura sentimentale.

