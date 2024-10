Napoli, la carica di Lobotka: "Può essere una stagione speciale. Conte ha portato aria nuova" (Di martedì 8 ottobre 2024) "È fantastico che io e tutta la squadra stiamo facendo bene. Questa stagione può essere speciale, ma ci sono solo sette partite alle spalle, quindi è ancora lunga e difficile". Così Stanislav Lobotka, in conferenza stampa dal ritiro della Slovacchia, ha parlato con entusiasmo di questo inizio Napolitoday.it - Napoli, la carica di Lobotka: "Può essere una stagione speciale. Conte ha portato aria nuova" Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "È fantastico che io e tutta la squadra stiamo facendo bene. Questapuò, ma ci sono solo sette partite alle spalle, quindi è ancora lunga e difficile". Così Stanislav, in conferenza stampa dal ritiro della Slovacchia, ha parlato con entusiasmo di questo inizio

