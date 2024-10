Morte Sammy Basso, l’amico Riccardo: “Ha ballato fino all’ultimo, stava male ma non voleva andar via” (Di martedì 8 ottobre 2024) Morte Sammy Basso, l’amico Riccardo: “Ha ballato fino all’ultimo” Emergono nuove testimonianze sulla Morte di Sammy Basso, il 28enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce, deceduto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso. A raccontare gli ultimi istanti di vita di Sammy Basso è Riccardo Zanolli, ex compagno di scuola del 28enne nonché suo migliore amico, presente anche lui alla festa dove Sammy ha avuto un malore. Intervistato dal Corriere della Sera, Zanolli ha raccontato: “A quella festa eravamo insieme, si è divertito fino all’ultimo momento”. “Sammy non si è mai preso sul serio, rare volte l’ho visto infelice. Si è divertito fino all’ultimo momento proprio come voleva fosse la sua vita” dichiara ancora il giovane. Tpi.it - Morte Sammy Basso, l’amico Riccardo: “Ha ballato fino all’ultimo, stava male ma non voleva andar via” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 8 ottobre 2024): “Ha” Emergono nuove testimonianze sulladi, il 28enne affetto da progeria, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce, deceduto nella notte tra il 5 e il 6 ottobre scorso. A raccontare gli ultimi istanti di vita diZanolli, ex compagno di scuola del 28enne nonché suo migliore amico, presente anche lui alla festa doveha avuto un malore. Intervistato dal Corriere della Sera, Zanolli ha raccontato: “A quella festa eravamo insieme, si è divertitomomento”. “non si è mai preso sul serio, rare volte l’ho visto infelice. Si è divertitomomento proprio comefosse la sua vita” dichiara ancora il giovane.

