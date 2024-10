MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 13 di martedì 8 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Proseguono anche nel 2024 il MillionDay e il MillionDay Extra, sempre con la doppia formula: le estrazioni avvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Il MillionDay è una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare. Dopo la vincita storica del 18 luglio, dove hanno portato a casa 1 milione di euro a testa ben 9 persone, e altre vittorie, due nuove vincite il 4 ottobre. Sono così 308 le vincite milionarie dal lancio del gioco. Ma vediamo i numeri vincenti del MillionDay e del MillionDay Extra di oggi alle ore 13. I numeri vincenti del MillionDay le 13 di martedì 8 ottobre MillionDay: 1 12 24 30 41 MillionDay Extra: 9 11 29 34 36 Qui l’estrazione di oggi alle 13.00. Quifinanza.it - MillionDay e MillionDay Extra, le estrazioni delle 13 di martedì 8 ottobre Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Proseguono anche nel 2024 ile il, sempre con la doppia formula: leavvengono infatti due volte al giorno, una alle 13.00 e l’altra come di consueto alle 20.30. Ilè una lotteria basata sull’estrazione casuale di 5 numeri compresi tra 1 e 55. I giocatori possono partecipare all’estrazione compilando una schedina, anche online, o comunicando in ricevitoria i numeri da giocare. Dopo la vincita storica del 18 luglio, dove hanno portato a casa 1 milione di euro a testa ben 9 persone, e altre vittorie, due nuove vincite il 4. Sono così 308 le vincite milionarie dal lancio del gioco. Ma vediamo i numeri vincenti dele deldi oggi alle ore 13. I numeri vincenti delle 13 di: 1 12 24 30 41: 9 11 29 34 36 Qui l’estrazione di oggi alle 13.00.

