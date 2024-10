Spazionapoli.it - Milan, Theo sarà out contro il Napoli? Arriva la sentenza UFFICIALE

(Di martedì 8 ottobre 2024)lain merito aHernandez, espulso al termine del match tra Fiorentina e. La decisione riguarda anche il, avversario dei rossoneri tra tre turni. Ilsi gode il suo primato in classifica, pur consapevole che servirà restare con i piedi per terra, per evitare di complicarsi la vita. Già, anche perché tra qualche giornata il calendario della Serie A nonmolto agevole per la squadra di Antonio Conte. Tra tre turni, il club partenopeo dovrà giocarsela con il, nella prima di una lunga serie di scontri diretti che potrebbero indirizzare la stagione della squadra azzurra. In attesa della grande sfida in questione (in programma per il 29 ottobre, alle ore 20:45),l’annuncio legato aHernandez.