Milan nel gioco dell’oca, Fonseca di nuovo in discussione. Anche se … (Di martedì 8 ottobre 2024) Paulo Fonseca, allenatore del Milan, si era risollevato dopo il derby, salvo poi ripiombare a rischio esonero dopo le ultime due sconfitte Pianetamilan.it - Milan nel gioco dell’oca, Fonseca di nuovo in discussione. Anche se … Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Paulo, allenatore del, si era risollevato dopo il derby, salvo poi ripiombare a rischio esonero dopo le ultime due sconfitte

Avvio deludente del Milan - Sarri può sostituire Fonseca - Fonseca in difficoltà, il Milan ha bloccato Sarri Il deludente avvio del Milan sotto la guida di Fonseca, potrebbe spingere il club rossonero a effettuare … L'articolo Avvio deludente del Milan, Sarri può sostituire Fonseca proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Milan in difficoltà : Fonseca scelta sbagliata di Ibrahimovic? - Il Milan si trova attualmente al sesto posto in Serie A. È crisi per i rossoneri: Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato a scegliere Paulo Fonseca?. (Pianetamilan.it)

Milan - serpeggia un dubbio : Fonseca scelta sbaglia? Ibrahimovic dovrebbe … - Il Milan si trova attualmente al sesto posto in Serie A. È crisi per i rossoneri: Zlatan Ibrahimovic ha sbagliato a scegliere Paulo Fonseca?. (Pianetamilan.it)