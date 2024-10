Milan, Fabio Capello duro: Theo Hernandez? Comportamento inaccettabile e… (Di martedì 8 ottobre 2024) Milan, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello ha attaccato duramente Theo Hernandez per il suo Comportamento. Ecco le parole L’ex allenatore del Milan Fabio Capello – intervistato dalla Gazzetta dello Sport – non le manda a dire a Theo Hernandez dopo la notte da incubo contro la Fiorentina, dove il francese è stato protagonista di una pessima prestazione, ha fallito un calcio rigore e ha rimediato anche il cartellino rosso nel finale di partita. Ecco che allora, l’ex tecnico rossonero ha duramente attaccato il terzino francese: Altro Comportamento non da Milan. Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader, il simbolo della squadra. Ce li ricordiamo Baresi e Maldini no? Theo Hernandez, invece, ha portato solo negatività al gruppo con i suoi atteggiamenti Un attacco diretto e senza troppi giri di parole. Dailymilan.it - Milan, Fabio Capello duro: Theo Hernandez? Comportamento inaccettabile e… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di martedì 8 ottobre 2024), l’ex allenatore rossoneroha attaccato duramenteper il suo. Ecco le parole L’ex allenatore del– intervistato dalla Gazzetta dello Sport – non le manda a dire adopo la notte da incubo contro la Fiorentina, dove il francese è stato protagonista di una pessima prestazione, ha fallito un calcio rigore e ha rimediato anche il cartellino rosso nel finale di partita. Ecco che allora, l’ex tecnico rossonero ha duramente attaccato il terzino francese: Altronon da. Chi porta la fascia al braccio deve essere un leader, il simbolo della squadra. Ce li ricordiamo Baresi e Maldini no?, invece, ha portato solo negatività al gruppo con i suoi atteggiamenti Un attacco diretto e senza troppi giri di parole.

