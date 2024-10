“L’ho detto in tribunale”. Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: c’è la parole fine sulla loro guerra (Di martedì 8 ottobre 2024) Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, ultimo atto: nei giorni scorsi i due conduttori si erano ritrovati, per l’ennesima volta, in tribunale. I motivi della loro lite sono vecchi e noti e risalgono all’epoca della co conduzione de i Fatti Vostri, nel lontano 2017. A rompere il silenzio su questo nuovo colpo di scena è Giancarlo Magalli che lo scorso febbraio aveva raccontato di quanto avesse sofferto il fatto che nessuno, dopo la malattia lo avesse chiamato. >> “È successo dopo il tumore”. Giancarlo Magalli, accuse alla Rai: solo ora riesce a parlarne Nei giorni scorsi un tribunale aveva condannato Magalli per di diffamazione ad una pena pecuniaria. L’avvocato della Volpe aveva spiegato: “Si tratta di un pettegolezzo che ha una diffusione capillare vastissima, visto che è avvenuta su un social, e ha cavalcato l’onda del pregiudizio”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024), ultimo atto: nei giorni scorsi i due conduttori si erano ritrovati, per l’ennesima volta, in. I motivi dellalite sono vecchi e noti e risalgono all’epoca della co conduzione de i Fatti Vostri, nel lontano 2017. A rompere il silenzio su questo nuovo colpo di scena èche lo scorso febbraio aveva raccontato di quanto avesse sofferto il fatto che nessuno, dopo la malattia lo avesse chiamato. >> “È successo dopo il tumore”., accuse alla Rai: solo ora riesce a parlarne Nei giorni scorsi unaveva condannatoper di diffamazione ad una pena pecuniaria. L’avvocato dellaaveva spiegato: “Si tratta di un pettegolezzo che ha una diffusione capillare vastissima, visto che è avvenuta su un social, e ha cavalcato l’onda del pregiudizio”.

