Lettera43.it - La Russia ordina l’arresto degli inviati Rai Stefania Battistini e Simone Traini

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il tribunale distrettuale Leninsky, nel Kursk, hatodella giornalista del Tg1e dell’operatore. I due giornalisti italiani sono accusati dalle autorità di Mosca di essere entrati illegalmente indall’Ucraina per girare un servizio televisivo sull’invasione del distretto di Sudzha, nel Kursk, dove questa estate Kiev ha lanciato un’incursione.sono stati i primi giornalisti internazionali a seguire i soldati ucraini inper documentare l’incursione. I due reporter «saranno posti in custodia il giorno in cui verranno arrestati in territorio russo o estradati in, prima di un eventuale processo. La decisione del tribunale non è ancora entrata in vigore e può essere impugnata», si legge nel comunicato del tribunale.