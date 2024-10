News.robadadonne.it - La grande stanchezza delle donne, che stanno capitalizzando anche il tempo del sonno

(Di martedì 8 ottobre 2024) Su Instagram nei giorni scorsi è rimbalzato di stories in stories il post di The Cut riportato di seguito, che rimanda all’omonimo articolo. Oggetto dell’ironia di alcuni e dell’indignazione di altri, la pratica del Beauty Sleep di cui parla non si può certo attribuire a un inedito trend di TikTok. Almeno non senza trasformare le nostre nonne (o altredella nostra famiglia) in proto-beauty influencer che la sera organizzavano pazientemente i capelli attorno a bigodini stretti in una retina, e al risveglio smontavano l’impalcatura che le restituiva ogni mattina ai lavori domestici e alla cura di figli, mariti e parenti vari, come appena uscite dal parrucchiere.