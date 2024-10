Gamberorosso.it - La frittura perfetta: la classifica dei migliori oli di semi di arachide del supermercato

(Di martedì 8 ottobre 2024) In autunno si torna volentieri ai fornelli – complice l'abbassamento delle temperature – e si tirano fuori le padelle. Su cosa farci sfrigolare dentro nell'olio bollente a voi la scelta su tutto il commestibile: stick di patate, spicchi di carciofi, fette di melanzane, piccoli pesci di paranza, alette di pollo Il Gambero Rosso, invece, può orientarvi sull'olio giusto da usare. Qui una panoramica delle tipologie più indicate per lagrazie al prezioso contributo del professor Dario Bressanini, docente di chimica all’Università dell’Insubria di Como, ricercatore universitario e divulgatore scientifico diventato famoso per il suo blog Scienza in cucina. Mentre in questa pagina trovate ladell'olio didi, tra quelli diuno dei più idonei per friggere e con un buon rapporto qualità/prezzo.