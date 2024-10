Inchiesta ultras, parla Abodi: «Chi non rispetta le regole stia fuori dagli stadi!» (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Ministro dello Sport Carlo Abodi ha indicato il suo punto di vista in merito all’Inchiesta ultras che ha condotto all’arresto di 19 esponenti delle curve di Inter e Milan. LA POSIZIONE – Carlo Abodi, Ministro dello Sport, ha espresso la sua visione riguardo l’Inchiesta ultras che ha scosso il mondo del calcio, in particolare sul fronte di Inter e Milan. Abodi ne ha parlato a SkyTG24: «Il calcio è fatto per i tifosi, non c’è cosa peggiore che tradire questo spirito con atteggiamenti che con il calcio non hanno nulla a che vedere. Anche le curve sono luogo di socialità e libertà. Esistono due categorie di tifosi: i tifosi, specialmente i giovani, a cui diciamo sempre grazie; quelli che non rispettano le regole della vita e devono stare fuori dallo stadio». Inter-news.it - Inchiesta ultras, parla Abodi: «Chi non rispetta le regole stia fuori dagli stadi!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Ministro dello Sport Carloha indicato il suo punto di vista in merito all’che ha condotto all’arresto di 19 esponenti delle curve di Inter e Milan. LA POSIZIONE – Carlo, Ministro dello Sport, ha espresso la sua visione riguardo l’che ha scosso il mondo del calcio, in particolare sul fronte di Inter e Milan.ne hato a SkyTG24: «Il calcio è fatto per i tifosi, non c’è cosa peggiore che tradire questo spirito con atteggiamenti che con il calcio non hanno nulla a che vedere. Anche le curve sono luogo di socialità e libertà. Esistono due categorie di tifosi: i tifosi, specialmente i giovani, a cui diciamo sempre grazie; quelli che nonno ledella vita e devono staredalloo».

