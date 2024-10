In Germania la produzione aumenta ad agosto del 29%

In Germania la produzione aumenta ad agosto del 2,9% (Di martedì 8 ottobre 2024) In Germania la produzione industriale ad agosto rispetto al mese precedente è aumentata del 2,9% (dato destagionalizzato). Lo rende noto il sito del Destatis, istituto di statistica federale. Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso è diminuita del 2,7. Secondo i dati rivisti a luglio era calata rispetto a giugno del 2,9. Quotidiano.net - In Germania la produzione aumenta ad agosto del 2,9% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Inlaindustriale adrispetto al mese precedente èta del 2,9% (dato destagionalizzato). Lo rende noto il sito del Destatis, istituto di statistica federale. Rispetto allo stesso mese dell'anno scorso è diminuita del 2,7. Secondo i dati rivisti a luglio era calata rispetto a giugno del 2,9.

Microchip - Intel sospende la produzione in Europa (Germania e Polonia) per due anni - In Europa il progetto di implementazione della produzione di microchip, fortemente voluto dall’Unione europea, non sta andando nella direzione sperata, tanto che Intel ha scelto di sospendere i progetti che erano previsti per il Vecchio Continente. Stesso discorso anche in Polonia, con il ministro ... (Quifinanza.it)

Germania in stagnazione - diluvio di dati negativi sull’economia : la produzione industriale a luglio crolla del 2 - 4% - Il dato è molto inferiore alle aspettative che erano di un -0,3%. A giugno 2024 la produzione è aumentata dell’1,7% rispetto a maggio 2024 dopo la revisione dei risultati preliminari (valore preliminare: +1,4%). Rispetto a luglio 2023, la produzione di luglio 2024 è stata inferiore del 5,3% dopo ... (Ilfattoquotidiano.it)