Il progetto finalizzato a potenziare gli ormeggi di navi Ro-Ro prende forma (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI - prende forma il progetto finalizzato a potenziare gli ormeggi di navi Ro-Ro a Costa Morena ovest a Brindisi: infissa la seconda briccola. La prima è posta a 17 m dall’attuale banchina, le restanti quattro ad un intervallo di 30 m; mentre l’ultima, lato mare, sarà posizionata a 60 m Brindisireport.it - Il progetto finalizzato a potenziare gli ormeggi di navi Ro-Ro prende forma Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) BRINDISI -ilglidiRo-Ro a Costa Morena ovest a Brindisi: infissa la seconda briccola. La prima è posta a 17 m dall’attuale banchina, le restanti quattro ad un intervallo di 30 m; mentre l’ultima, lato mare, sarà posizionata a 60 m

Project manager, chi è, cosa fa e come diventarlo - Come diventare project manager? Dai requisiti necessari alla laurea richiesta, passando per le skill da possedere: ecco quello che devi sapere. (money.it)

Un territorio sempre più inclusivo. Via al percorso di partecipazione: "Vogliamo ascoltare i cittadini" - Parte nel comune di Coreglia Antelminelli un percorso partecipativo finalizzato a rendere il territorio più accessibile e inclusivo. In pratica, il nuovo progetto studiato dall’amministrazione comunal ... (lanazione.it)

Sostegno agli adolescenti. Oratorio strategico col progetto “Al tuo fianco” - Un progetto che vuole sostenere gli adolescenti e i ragazzi nella struttura a loro dedicata, l’oratorio. È stato presentato nella casa parrocchiale a Magenta il progetto "Al tuo fianco, alleanza orato ... (ilgiorno.it)