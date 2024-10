Il parco di Pinocchio si prepara al Natale. Un grande albero e le letterine dei bimbi (Di martedì 8 ottobre 2024) Pescia, 8 ottobre 2024 – Un enorme albero di Natale, decorato con le cartoline, le fotografie e i messaggi inviati dai bambini di tutta Italia. È questo il bellissimo regalo che il parco di Collodi sta preparando per le prossime festività. In particolare, i piccoli dovranno spedire una cartolina della propria città, o anche una fotografia con un saluto o una frase indirizzata al burattino di legno più famoso del mondo. Tutte le cartoline, lettere o foto che arriveranno faranno poi da decorazione al grande albero di Natale che verrà allestito al parco e potranno così essere ammirate dai visitatori. L’importanza del burattino di legno che diventa bambino è stata evidenziata anche da Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Carlo Collodi, proprietaria del parco di Pinocchio. Lanazione.it - Il parco di Pinocchio si prepara al Natale. Un grande albero e le letterine dei bimbi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Pescia, 8 ottobre 2024 – Un enormedi, decorato con le cartoline, le fotografie e i messaggi inviati dai bambini di tutta Italia. È questo il bellissimo regalo che ildi Collodi stando per le prossime festività. In particolare, i piccoli dovranno spedire una cartolina della propria città, o anche una fotografia con un saluto o una frase indirizzata al burattino di legno più famoso del mondo. Tutte le cartoline, lettere o foto che arriveranno faranno poi da decorazione aldiche verrà allestito ale potranno così essere ammirate dai visitatori. L’importanza del burattino di legno che diventa bambino è stata evidenziata anche da Pier Francesco Bernacchi, presidente della Fondazione Carlo Collodi, proprietaria deldi

