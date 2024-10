Il miracolo di Sharon, la recensione: un film tratto da un'incredibile storia vera (Di martedì 8 ottobre 2024) Protagonista de Il miracolo di Sharon è una parrucchiera di mezz'età, schiava dell'alcool, che si prende a cuore il caso di una bambina gravemente malata. Dramma con Hilary Swank e Alan Ritchson, su Netflix. La storia è ambientata nel 1994 a Louisville, nello stato del Kentucky. Sharon Stevens, una parrucchiera di successo e co-proprietaria di un salone, è caduta nelle spire dell'alcolismo e la sua vita non ha uno scopo preciso, al punto che anche il rapporto con suo figlio - ormai adulto - è fortemente compromesso. Un giorno la donna legge sul giornale la vicenda di di Michelle Schmitt, una bambina di cinque anni che ha appena perso sua madre e ha urgentemente bisogno di un trapianto di fegato a causa di un'atresia biliare. In Il miracolo di Sharon l'omonima protagonista decide di Movieplayer.it - Il miracolo di Sharon, la recensione: un film tratto da un'incredibile storia vera Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Protagonista de Ildiè una parrucchiera di mezz'età, schiava dell'alcool, che si prende a cuore il caso di una bambina gravemente malata. Dramma con Hilary Swank e Alan Ritchson, su Netflix. Laè ambientata nel 1994 a Louisville, nello stato del Kentucky.Stevens, una parrucchiera di successo e co-proprietaria di un salone, è caduta nelle spire dell'alcolismo e la sua vita non ha uno scopo preciso, al punto che anche il rapporto con suo figlio - ormai adulto - è fortemente compromesso. Un giorno la donna legge sul giornale la vicenda di di Michelle Schmitt, una bambina di cinque anni che ha appena perso sua madre e ha urgentemente bisogno di un trapianto di fegato a causa di un'atresia biliare. In Ildil'omonima protagonista decide di

