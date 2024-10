Liberoquotidiano.it - I giornali di sinistra raccontano Pontida come una grigliata del Ku Klux Klan

(Di martedì 8 ottobre 2024) No, non si è trattato di un semplice raduno politico. Se dovessimo basarci sulle cronache “dark-fantasy” pubblicate ieri dai quotidiani vicini allaitaliana non potremmo che concludere che asi è tenuto qualcosa di orrendo: una via di mezzo tra un comizio degli orchi del Signore degli Anelli, una rimpatriata del Kue unaal Nido dell'Aquila, lo chalet di Hitler sulle montagne bavaresi. «Lanera di Orbán» è l'inquietante titolone di Repubblica, che lascia presagireminimo un'imminente invasione di Sudeti e Polonia da parte di Matteo Salvini. E i suoi soci vengono ovviamente trattatigerarchi nazisti, senza risparmiare gli insulti. Geert Wilders viene definito in prima pagina da Francesco Merlo il «fascistone olandese di governo». Gli altri convenuti sarebbero «i mostri italiani dell'Europa uncinata».