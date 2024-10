Halloween, una festa dalle origini molto antiche (Di martedì 8 ottobre 2024) Halloween è una festa di origini antiche, nata oltre 2000 anni fa dalle tradizioni dei Celti, un popolo che abitava l’Irlanda e altre zone dell’Europa occidentale. La celebrazione originale, chiamata Samhain, segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. I Celti credevano che nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre il confine tra Halloween, una festa dalle origini molto antiche L'Identità. Lidentita.it - Halloween, una festa dalle origini molto antiche Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è unadi, nata oltre 2000 anni fatradizioni dei Celti, un popolo che abitava l’Irlanda e altre zone dell’Europa occidentale. La celebrazione originale, chiamata Samhain, segnava la fine dell’estate e l’inizio dell’inverno. I Celti credevano che nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre il confine tra, unaL'Identità.

