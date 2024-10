Grande successo per l'iniziativa treno+battello scelta da 39mila turisti (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gennaio e settembre oltre 8,5 milioni di passeggeri hanno scelto Trenord nei weekend e nei mesi estivi verso destinazioni turistiche.È boom per le 'Gite in treno', prodotti treno+esperienza proposti dall'azienda ferroviaria lombarda: quest'anno sono già stati venduti oltre 56mila Quicomo.it - Grande successo per l'iniziativa treno+battello scelta da 39mila turisti Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Tra gennaio e settembre oltre 8,5 milioni di passeggeri hanno scelto Trenord nei weekend e nei mesi estivi verso destinazioniche.È boom per le 'Gite in treno', prodotti treno+esperienza proposti dall'azienda ferroviaria lombarda: quest'anno sono già stati venduti oltre 56mila

Grande successo per la Barcolana Grado Sup Experience - . Da 50 a 135 partecipanti in un anno, più che un raddoppio di atleti, che mostra tutte le potenzialità del mondo del Sup: la seconda edizione di Barcolana Grado Sup Experience disputata sabato a Grado ha regalato, nel pieno spirito barcolano, divertimento ai tanti appassionati di questa ... (Triesteprima.it)

Più forte della pioggia : grande successo di pubblico per il (Re)Generation Festival - Il Consorzio Veneto Terme Colli Marketing, il Comune di Montegrotto Terme e il Comune di Abano Terme annunciano la chiusura della prima edizione di (Re)Generation Festival che ha visto la partecipazione in tre giorni di oltre mila persone al Castello del Catajo. Sui social, 270 mila... (Padovaoggi.it)

Fiera del Levante - Frulli “Grande successo - numeri importanti” - I visitatori sono poi cresciuti di circa il 20%: un bel dato, certo. xa2/pc/ Unlimited News - Notizie dal mondo . Ringrazio tutte le televisioni che hanno collaborato con noi per lo sviluppo di queste attività e ovviamente anche tutte quelle aziende che hanno lavorato intorno a noi per darci ... (Unlimitednews.it)