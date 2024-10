Corrieretoscano.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi resta o lascia? La sorpresa

(Di martedì 8 ottobre 2024), uno dei concorrenti del2024, ha vissuto una profonda crisi all’interno della casa. Il ballerino e coreografo ha manifestato il desiderio di abbandonare il gioco, sentendo la mancanza della sua famiglia, in particolare di sua moglie Carmen Russo e della figlia Maria. Nonostante il sostegno degli altri concorrenti,ha dichiarato di sentirsi stanco e di aver dato tutto in questa esperienza. Per risollevarlo, ilha organizzato un momento toccante: un incontro con la moglie Carmen Russo. Durante l’incontro, Carmen Russo ha espresso tutto il suo amore e la sua stima per, incoraggiandolo a non mollare. “Ti amo alla follia”, ha detto Carmen, cercando di dargli la forza per rimanere nella casa del