Ilrestodelcarlino.it - Gli amici: "Tiziano libero subito". Sostegno sui social e in tribunale

(Di martedì 8 ottobre 2024) Uno striscione con la scritta ’’ appeso, musica dalle casse, volti stanchi. Questa era la situazione in attesa cheLovisolo uscisse daldi piazzale Clodio, a Roma. "Siamo qui in piazzale Clodio a Roma – dice in collegamento audio con la radio Onda D’Urto una manifestante, Jasmine, – siamo fuori in attesa di notizie da parte dell’avvocatessa e della famiglia di, però non siamo ancora riusciti ad avere contatti, la situazione è che dopo le repressioni di questo anno, di genocidio e apartheid è bruttissimo prendersela con un ragazzo che ha deciso di mettersi nella parte giusta della storia e di difendere un popolo a cui è stata tolta la voce. Lui era alla manifestazione come è suo diritto da cittadino esserci, è stato preso come capro espiatorio, la situazione è stata disumana, era una scena di repressione da tv.