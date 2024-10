Giorgia muore a 28 anni, si era sposata due mesi fa (Di martedì 8 ottobre 2024) Caldarola, 8 ottobre 2024 - Il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani. “Una perdita enorme per tutta la comunità”, ha detto, per la prematura scomparsa di Giorgia Mercorelli, architetto e giovane sposa di 28 anni. Solo un paio di mesi fa, il 10 agosto, aveva detto “sì” al suo Ettore Donati. Un amore iniziato quando erano ragazzini.Da tempo affrontava con dignità e dolcezza una malattia. Si è spenta oggi. Lascia nel dolore i genitori Giuseppe e Giuliana (titolare di Edilcasa Caccamo a Serrapetrona) e il fratello Paolo. Ilrestodelcarlino.it - Giorgia muore a 28 anni, si era sposata due mesi fa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Caldarola, 8 ottobre 2024 - Il sindaco di Caldarola Giuseppe Fabbroni ha deciso di proclamare il lutto cittadino per domani. “Una perdita enorme per tutta la comunità”, ha detto, per la prematura scomparsa diMercorelli, architetto e giovane sposa di 28. Solo un paio difa, il 10 agosto, aveva detto “sì” al suo Ettore Donati. Un amore iniziato quando erano ragazzini.Da tempo affrontava con dignità e dolcezza una malattia. Si è spenta oggi. Lascia nel dolore i genitori Giuseppe e Giuliana (titolare di Edilcasa Caccamo a Serrapetrona) e il fratello Paolo.

