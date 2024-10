Fruts Festival parte col botto, superate le mille presenze (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è conclusa la prima edizione dell’evento principale del Fruts Festival, primo Festival musicale italiano dedicato ai bambini, con un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista della partecipazione del pubblico, che organizzativo e dell’offerta di concerti e attività.Circa 400 Udinetoday.it - Fruts Festival parte col botto, superate le mille presenze Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è conclusa la prima edizione dell’evento principale del, primomusicale italiano dedicato ai bambini, con un bilancio estremamente positivo, sia dal punto di vista dellacipazione del pubblico, che organizzativo e dell’offerta di concerti e attività.Circa 400

Fruts Festival parte col botto, superate le mille presenze - Grande successo, il fine settimana scorso, per la prima edizione del primo festival musicale italiano dedicato ai bambini ... (udinetoday.it)

Ovidio in scena per i più piccoli: “Contimi, Crassigne” a Udine - La nuovissima co-produzione firmata Teatri Stabil Furlan e CTA – Centro Regionale Teatro Animazione e Figure di Gorizia, dopo la prima assoluta a Gorizia nell'ambito dell'Alpe Adria Puppet Festival, a ... (nordest24.it)

Giovedì 17 ottobre “Strange Fruit: la voce di Billie Holiday per i diritti civili” per Conversazioni sul futuro - LECCE - In una notte dell'aprile 1939, la grande cantante jazz Billie Holiday sale sul palco del Café Society di New York e, con la sua voce inconfondibile, ... (corrieresalentino.it)