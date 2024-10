“Fregene si mostra e racconta”: una mostra fotografica alla biblioteca Gino Pallotta (Di martedì 8 ottobre 2024) Fiumicino, 8 ottobre 2024 – Dal 12 al 26 Ottobre presso la biblioteca Gino Pallotta in viale della Pineta 140, sarà possibile visitare la mostra fotografica “Fregene si mostra e racconta Ancora”. L’esposizione si compone di numerosi pannelli disposti sia all’interno sia all’esterno della biblioteca ed offre una ricca testimonianza visiva della storia di Fregene, dagli anni ‘20 agli anni ’60. Questo percorso fotografico permette di rivivere le trasformazioni della cittadina attraverso le immagini immortalate e diffuse dalle cartoline postali. Oltre alla mostra fotografica, per l’apertura del 12 Ottobre dalle 18:00, sono previsti anche momenti letterari: gli autori delle raccolte “Fregene racconta” (2004) e “Fregene racconta Ancora” (2005), curate da Marina Pallotta e Fabrizio Monaco, leggeranno brevi estratti dai loro racconti. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Fiumicino, 8 ottobre 2024 – Dal 12 al 26 Ottobre presso lain viale della Pineta 140, sarà possibile visitare lasiAncora”. L’esposizione si compone di numerosi pannelli disposti sia all’interno sia all’esterno dellaed offre una ricca testimonianza visiva della storia di, dagli anni ‘20 agli anni ’60. Questo percorso fotografico permette di rivivere le trasformazioni della cittadina attraverso le immagini immortalate e diffuse dalle cartoline postali. Oltre, per l’apertura del 12 Ottobre dalle 18:00, sono previsti anche momenti letterari: gli autori delle raccolte “” (2004) e “Ancora” (2005), curate da Marinae Fabrizio Monaco, leggeranno brevi estratti dai loro racconti.

Raccontiamo Fondi : una mostra multimediale per raccontare la città - In occasione delle celebrazioni del santo patrono, Sant’Onorato, arriva a Fondi una mostra che racconta la storia della cittadina in un affascinante percorso fotografico "Raccontiamo Fondi". L’esposizione, organizzata dalla Pro Loco di Fondi, è realizzata con il patrocinio e il contributo... (Latinatoday.it)

Mostra “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo” al San Gaetano - Raccontare storie senza tempo riuscendo a incantare il pubblico è considerata una vera e propria arte, ma dietro l’immediatezza tipica del risultato artistico perfetto si nasconde - come spesso accade nel mondo dell’arte - un lavoro di ricerca creativa che dura anni, generalmente ignoto a chi... (Padovaoggi.it)

“Gente mia” : alle Fabbriche la mostra fotografica di Gianfranco Jannuzzo che racconta la città - “Gente mia”, la mostra fotografica di Gianfranco Jannuzzo curata da Beniamino Biondi, sarà inaugurata venerdì 27 settembre alle 17 nella sede agrigentina de Le Fabbriche - Fondazione Orestiadi in via San Francesco 1 ad Agrigento. Saranno presenti, con l’artista e il curatore, anche il... (Agrigentonotizie.it)