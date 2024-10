Fare affari con gli Emirati: Intesa Sanpaolo promuove un seminario con le ambasciate dei due Paesi (Di martedì 8 ottobre 2024) “Doing business with the United Arab Emitares” è il titolo e l’obiettivo del seminario digitale dedicato alle Pmi italiane realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con l’Ambasciata italiana ad Abu Dhabi e quella degli Emirati a Roma. Un’occasione unica di confronto attivata dal primo Gruppo bancario italiano forte di una rete internazionale capace di accompagnare lo sviluppo delle imprese nazionali sui mercati esteri, che nell’occasione si è avvalsa della sinergia con le diplomazie dei due Paesi, con la partecipazione degli ambasciatori Adbulla Ali AlSubousi e Lorenzo Fanara e degli addetti tecnico-economici delle due sedi diplomatiche. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “Doing business with the United Arab Emitares” è il titolo e l’obiettivo deldigitale dedicato alle Pmi italiane realizzato dain collaborazione con l’Ambasciata italiana ad Abu Dhabi e quella deglia Roma. Un’occasione unica di confronto attivata dal primo Gruppo bancario italiano forte di una rete internazionale capace di accompagnare lo sviluppo delle imprese nazionali sui mercati esteri, che nell’occasione si è avvalsa della sinergia con le diplomazie dei due, con la partecipazione degli ambasciatori Adbulla Ali AlSubousi e Lorenzo Fanara e degli addetti tecnico-economici delle due sedi diplomatiche.

Fare affari con gli Emirati: Intesa Sanpaolo promuove un seminario con le ambasciate dei due Paesi - "Doing business with the United Arab Emitares" è il titolo e l'obiettivo del seminario digitale dedicato alle Pmi italiane realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con l'Ambasciata italiana a

