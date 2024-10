Fabio Capello: «FONSECA ha spiegato perché ha tolto Leao per Okafor, è un suo diritto. Sui rigori è successo una cosa inaccettabile. E Theo Hernandez è un capitano negativo» (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Fabio Capello, ex tecnico del Milan, dopo la sconfitta con la Fiorentina e la posizione di Paulo FONSECA Negli anni ’90 Fabio Capello ha diretto un Milan stellare, che vinceva ovunque. Oggi da opinionista osserva con preoccupazione quanto sta capitando in casa rossonera, a maggio ragione dopo la sconfitta con la Fiorentina, Calcionews24.com - Fabio Capello: «FONSECA ha spiegato perché ha tolto Leao per Okafor, è un suo diritto. Sui rigori è successo una cosa inaccettabile. E Theo Hernandez è un capitano negativo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di, ex tecnico del Milan, dopo la sconfitta con la Fiorentina e la posizione di PauloNegli anni ’90ha diretto un Milan stellare, che vinceva ovunque. Oggi da opinionista osserva con preoccupazione quanto sta capitando in casa rossonera, a maggio ragione dopo la sconfitta con la Fiorentina,

Inter-Milan - Fabio Capello : «Ha vinto FONSECA e il suo coraggio. GIUSTA e DECISIVA una sua SCELTA. INZAGHI ha commesso un errore sui CAMBI. E Lautaro non è ancora LUI…» - Il calcio sa sempre sorprenderci» Fabio Capello in qualità di giocatore e allenatore del Milan di derby ne ha vissuti tanti. Le parole di Fabio Capello sul derby di ieri Inter-Milan, vinto dai rossoneri: «Ha vinto il coraggio di Paulo Fonseca. Oggi giudica quello di ieri sera come opinionista su ... (Calcionews24.com)

Milan - Fabio Capello contro Rafael Leao : è indisponente - con lui si gioca in uno in meno. Le parole - Ecco le parole: Con lui hai uno in meno in fase difensiva: si può fare se quello davanti fa cose speciali come Ronaldo Fabio Capello attacca Rafael Leao: con lui è come giocare con uno in meno in difesa! View this post on Instagram A post shared by dailymilan. ... (Dailymilan.it)

Esonero Fonseca - Fabio Capello : «Anche IBRAHIMOVIC ha responsabilità visto che dice di comandare LUI. Non capisco una cosa : perché il MILAN ha distrutto il centrocampo dello SCUDETTO?» - Le parole di Fabio Capello sul possibile esonero di Fonseca e il momento molto delicato in casa Milan: «Mancano i leader» Il Milan lo ha guidato per anni e con enorme successo negli anni ’90. Oggi Fabio Capello è uno tra gli opinionisti più autorevoli. Ecco cosa pensa della situazione dei ... (Calcionews24.com)