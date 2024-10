Esplode la batteria di un telefono e scoppia un incendio: sterminata una famiglia (Di martedì 8 ottobre 2024) L’esplosione di una batteria di un cellulare in carica su un divano è stata la causa di un gigantesco incendio in cui hanno perso la vita quattro persone, tutte appartenenti alla stessa famiglia. È successo in Spagna, a Guillena, piccola località in provincia di Siviglia, in Andalusia. Cosa Today.it - Esplode la batteria di un telefono e scoppia un incendio: sterminata una famiglia Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’esplosione di unadi un cellulare in carica su un divano è stata la causa di un gigantescoin cui hanno perso la vita quattro persone, tutte appartenenti alla stessa. È successo in Spagna, a Guillena, piccola località in provincia di Siviglia, in Andalusia. Cosa

