È morta Cissy Houston, cantante gospel e madre di Whitney Houston: “Era ricoverata in una struttura per il morbo di Alzheimer” (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è spenta Cissy Houston, che era non solo una nota cantante gospel, ma soprattutto la madre di Whitney Houston. L’artista è morta all’età di 91 anni nella sua casa del New Jersey, in seguito alle complicazioni del morbo di Alzheimer. “I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Abbiamo perso la matriarca della nostra famiglia – si legge nel comunicato della famiglia a firma della nuora Pat Houston con cui si annuncia la scomparsa della leggendaria cantante -. Gli oltre sette decenni di carriera di Cissy Houston nella musica e nell’intrattenimento rimarranno in primo piano nei nostri cuori. La nostra famiglia è benedetta e grata che Dio le abbia permesso di trascorrere così tanti anni con noi. Possa riposare in pace, accanto alla figlia Whitney, alla nipote Bobbi Kristina e agli altri cari membri della famiglia“. Ilfattoquotidiano.it - È morta Cissy Houston, cantante gospel e madre di Whitney Houston: “Era ricoverata in una struttura per il morbo di Alzheimer” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Si è spenta, che era non solo una nota, ma soprattutto ladi. L’artista èall’età di 91 anni nella sua casa del New Jersey, in seguito alle complicazioni deldi. “I nostri cuori sono pieni di dolore e tristezza. Abbiamo perso la matriarca della nostra famiglia – si legge nel comunicato della famiglia a firma della nuora Patcon cui si annuncia la scomparsa della leggendaria-. Gli oltre sette decenni di carriera dinella musica e nell’intrattenimento rimarranno in primo piano nei nostri cuori. La nostra famiglia è benedetta e grata che Dio le abbia permesso di trascorrere così tanti anni con noi. Possa riposare in pace, accanto alla figlia, alla nipote Bobbi Kristina e agli altri cari membri della famiglia“.

