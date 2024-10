“Dizzy”, in arrivo il nuovo album di Ghigo Renzulli (Di martedì 8 ottobre 2024) ph. RicPic nothin’ but a pictureFIRENZE – Si chiama “Dizzy” il nuovo cd di inediti di Ghigo Renzulli, ex chitarrista dei Litfiba. E’ lo stesso Renzulli a darne notizia sui suoi canali social, spiegando che l’album “è finito e stiamo già lavorando alle copertine. Insieme ai miei fidati collaboratori e ai 14 grandi musicisti che hanno suonato nel disco ho cercato di andare “oltre le righe” senza mai dimenticare il talismano rosso alle nostre spalle”. Il post di Renzulli è corredato da una fotografia che lo ritrae in studio di registrazione insieme al tastierista e fonico Fabrizio Simoncioni. L'articolo “Dizzy”, in arrivo il nuovo album di Ghigo Renzulli L'Opinionista. Lopinionista.it - “Dizzy”, in arrivo il nuovo album di Ghigo Renzulli Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di martedì 8 ottobre 2024) ph. RicPic nothin’ but a pictureFIRENZE – Si chiama “” ilcd di inediti di, ex chitarrista dei Litfiba. E’ lo stessoa darne notizia sui suoi canali social, spiegando che l’“è finito e stiamo già lavorando alle copertine. Insieme ai miei fidati collaboratori e ai 14 grandi musicisti che hanno suonato nel disco ho cercato di andare “oltre le righe” senza mai dimenticare il talismano rosso alle nostre spalle”. Il post diè corredato da una fotografia che lo ritrae in studio di registrazione insieme al tastierista e fonico Fabrizio Simoncioni. L'articolo “”, inildiL'Opinionista.

