"Da soli si dorme meglio. Il matrimonio? Un lavoro": la relazione ideale per Barbara Bobulova

(Di martedì 8 ottobre 2024), attualmente al cinema con Iddu – L’ultimo padrino, il film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza sulla latitanza di Matteo Messina Denaro presentato al Festival del Cinema di Venezia, con Elio Germano a interpretare il boss, è una donna libera e indipendente; due figlie, Lea e Anita, di 17 e 16 anni, avute dall’ex compagno Alessandro Casale, oggi l’attrice nata a Martin, nella ex Cecoslovacchia, ha un’idea molto chiara delle relazioni ma anche dell’indipendenza, e si definisce single, spiegando a Vanity Fair “Da sola sto molto bene. Sto con qualcuno solo se ne vale la pena, e al momento non è così”. Dell’indipendenza le piace il fatto “Che faccio come mi pare, non devo rendere conto a nessuno. La sera se sono stanca vado a dormire. E poi, diciamolo, dasi. Non sono mai stata sposata, ma considero ilun”.