Tg24.sky.it - Crotone, indagato per omicidio il poliziotto che ha ucciso Francesco Chimirri

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Un, dopo un inseguimento, ha sparato a un uomo di 44 anni uccidendolo. Poi l’agente, il viceispettore della Polizia di Stato Giuseppe Sortino, ha rischiato il linciaggio per mano dei familiari del 44enne ed è finito in prognosi riservata in ospedale. È successo lunedì, nel pomeriggio, a. Sortino, ha fatto sapere il Procuratore della Repubblica diGiuseppe Capoccia, è oraper. Per ricostruire come sono andati i fatti sono in corso le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale. L’uomo che ha perso la vita è il pizzaiolo, noto anche perché molto attivo su Tik Tok, dove aveva quasi 158 mila follower.