Cosa è successo durante l’attacco hacker che ha oscurato la tv russa (Di martedì 8 ottobre 2024) Erano le 5:12 ora locale di Mosca nel giorno del 7 ottobre, quello del compleanno del presidente russo Vladimir Putin. A un certo punto, ben 20 canali appartenenti al network VGTRK, la società di informazione di stato in Russia, sono stati clamorosamente oscurati. Le trasmissioni non andavano più in onda e solo dopo qualche ora alcuni di questi canali hanno ripreso a trasmettere materiali d’archivio (prevalentemente legati all’invasione russa della Crimea). È bastato poco per comprendere quello che stava accadendo, anche grazie alle dichiarazioni ufficiali che arrivavano direttamente dal Cremlino: un attacco hacker, definito «senza precedenti», aveva preso di mira la tv statale di Mosca, impedendo ai suoi canali di trasmettere quelle informazioni che tanto vengono contestate dal mondo occidentale. Un atto – come abbiamo visto – di guerra ibrida. Giornalettismo.com - Cosa è successo durante l’attacco hacker che ha oscurato la tv russa Leggi tutta la notizia su Giornalettismo.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Erano le 5:12 ora locale di Mosca nel giorno del 7 ottobre, quello del compleanno del presidente russo Vladimir Putin. A un certo punto, ben 20 canali appartenenti al network VGTRK, la società di informazione di stato in Russia, sono stati clamorosamente oscurati. Le trasmissioni non andavano più in onda e solo dopo qualche ora alcuni di questi canali hanno ripreso a trasmettere materiali d’archivio (prevalentemente legati all’invasionedella Crimea). È bastato poco per comprendere quello che stava accadendo, anche grazie alle dichiarazioni ufficiali che arrivavano direttamente dal Cremlino: un attacco, definito «senza precedenti», aveva preso di mira la tv statale di Mosca, impedendo ai suoi canali di trasmettere quelle informazioni che tanto vengono contestate dal mondo occidentale. Un atto – come abbiamo visto – di guerra ibrida.

