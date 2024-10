Conte | 45 mln di persone rinunciano alle cure ma il Governo preferisce fare blitz sulla Consulta

Iltempo.it - Conte: "4,5 mln di persone rinunciano alle cure, ma il Governo preferisce fare blitz sulla Consulta"

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2024 "Dispiace che oggi ilnon fosse presente, forse era troppo occupato acon le forze di maggioranza per eleggere un giudice costituzionale. La relazione di Ginbe parla di una sanità in sofferenza, con 4,5 milioni dichea curarsi, 2 milioni delle quali per motivi economici. E poi sprechi e inefficienze. Bisogna investire di più, ma bisogna anche riformare la sanità , perché investire nuovi miliardi più adesso aumenterebbe gli sprechi. E poi c'è il divario territoriale, soprattutto tra nord e sud. Milioni di cittadini sono costretti a percorrere tutta la penisola per andare a curarsi al nord.