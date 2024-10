Come organizzare una (spaventosissima) festa di Halloween a casa (Di martedì 8 ottobre 2024) Halloween è sinonimo di feste, di travestimenti paurosi e di tanto divertimento. Negli ultimi anni questo appuntamento è diventato sempre più popolare anche in Italia e non mancano iniziative che coinvolgono grandi e piccini. Ma, tra le cose che si possono programmare in previsione della notte più paurosa dell’anno, c’è senza ombra di dubbio una festa a tema con gli amici o i parenti. Per una riuscita garantita si deve pensare a tutto: dagli allestimenti, al cibo, senza dimenticare abiti e giochi. Tutto quello che devi sapere (e fare) per un party di Halloween da brividi: divertente e pauroso al punto giusto. Dilei.it - Come organizzare una (spaventosissima) festa di Halloween a casa Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 8 ottobre 2024)è sinonimo di feste, di travestimenti paurosi e di tanto divertimento. Negli ultimi anni questo appuntamento è diventato sempre più popolare anche in Italia e non mancano iniziative che coinvolgono grandi e piccini. Ma, tra le cose che si possono programmare in previsione della notte più paurosa dell’anno, c’è senza ombra di dubbio unaa tema con gli amici o i parenti. Per una riuscita garantita si deve pensare a tutto: dagli allestimenti, al cibo, senza dimenticare abiti e giochi. Tutto quello che devi sapere (e fare) per un party dida brividi: divertente e pauroso al punto giusto.

