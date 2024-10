Oasport.it - Ciclismo, Gianni Moscon a un passo dal trasferimento alla Red Bull Bora-Hansgrohe

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024)sembra essere vicino a un passaggio importante nella sua carriera. Il 30enne corridore trentino ha vissuto un 2024 difficile e nel 2025 dovrebbe cambiare realtà . Dopo questa stagione vissutaSoudal Quick-Step dovrebbe passare infattiRed. La rottura infatti con la squadra belga sembra essere troppo profonda. Ciro Scognamiglio, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha riportato infatti che sarebbe stato raggiunto l’accordo con la società tedesca. Addirittura l’annuncio ufficiale sarebbe atteso a giorni, visto che la firma sul contratto sarebbe già stata messa. Un corridore che ha sempre mostrato un grande talento, ma non è mai riuscito ad esplodere, anche se in questa stagione si è riciclato uno spazio da gregario per Remco Evenepoel al Tour de France. Vedremo se questo cambio di maglia può dargli dei benefici.