Cassano: “Mio padre? Da piccolo non mi cagava. Il giorno dopo il gol all’Inter venne…” (Di martedì 8 ottobre 2024) Ospite nel podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT, l'ex giocatore ha parlato della sua difficile infanzia e del rapporto con il padre Golssip.it - Cassano: “Mio padre? Da piccolo non mi cagava. Il giorno dopo il gol all’Inter venne…” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ospite nel podcast di Gianluca Gazzoli, BSMT, l'ex giocatore ha parlato della sua difficile infanzia e del rapporto con il

Cassano e il rapporto col padre : "Non mi ca*ava - non ne ho mai avuto uno. Si è fatto vivo solo dopo il gol all'Inter..." - Un Antonio Cassano come non si era mai sentito, intimo e a cuore aperto, è passato dal BSMT il podcast di Gianluca Gazzoli per raccontare una... (Calciomercato.com)

"Non ho mai avuto un genitore : ecco quando si è rifatto vivo mio padre..." : Cassano straziante - Io gli dissi: ‘C'è poco da rifarsi vivo, tu prendi la tua strada e io ho la mia' e da quel giorno là io non l'ho mai più rivisto e non mi sono nemmeno interessato a cercarlo, non mi è mai importato niente. Il primo di questi, Fantantonio (come lo chiamavano quando giocava) è stato anche ospite del ... (Liberoquotidiano.it)

Cassano - suo padre riapparve d’un tratto : “C’è poco da farti vivo - tu prendi la tua strada io la mia” - Continua a leggere . La risposta lo gelò: "Da quel giorno là io non l'ho mai più visto". Antonio Cassano racconta cosa accadde quando suo padre, che lo aveva lasciato solo con la madre, riapparve all'improvviso il giorno dopo il gol segnato in Bari-Inter che cambiò la vita dell'ex attaccante della ... (Fanpage.it)