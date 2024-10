Casadei svela: “Ho rifiutato il Napoli e ho deciso di restare al Chelsea”. Il retroscena (Di martedì 8 ottobre 2024) Il centrocampista Cesare Casadei svela di aver respinto in estate le ‘avances’ di squadre come Napoli, Milan e Juventus. Cesare Casadei, centrocampista italiano classe 2003 in forza al Chelsea, ha recentemente fatto chiarezza sulle voci di mercato che lo hanno accostato a club di primissimo piano come Napoli, Milan e Juventus. In un’intervista a TuttoSport, Casadei ha rivelato di aver avuto colloqui con Enzo Maresca, confermando poi la sua decisione di rimanere tra le fila dei Blues. Durante il calciomercato estivo, il Napoli ha cercato di rafforzare la propria rosa e Casadei era uno dei nomi nel mirino del club partenopeo. Tuttavia, le trattative non si sono concretizzate, soprattutto dopo la complessa situazione legata a Victor Osimhen, per il quale non sono arrivate offerte adeguate per la clausola di 130 milioni di euro. Napolipiu.com - Casadei svela: “Ho rifiutato il Napoli e ho deciso di restare al Chelsea”. Il retroscena Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il centrocampista Cesaredi aver respinto in estate le ‘avances’ di squadre come, Milan e Juventus. Cesare, centrocampista italiano classe 2003 in forza al, ha recentemente fatto chiarezza sulle voci di mercato che lo hanno accostato a club di primissimo piano come, Milan e Juventus. In un’intervista a TuttoSport,ha rivelato di aver avuto colloqui con Enzo Maresca, confermando poi la sua decisione di rimanere tra le fila dei Blues. Durante il calciomercato estivo, ilha cercato di rafforzare la propria rosa eera uno dei nomi nel mirino del club partenopeo. Tuttavia, le trattative non si sono concretizzate, soprattutto dopo la complessa situazione legata a Victor Osimhen, per il quale non sono arrivate offerte adeguate per la clausola di 130 milioni di euro.

