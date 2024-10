“Casa a prima vista”, pubblico scatenato su Gaia e Jacopo (Di martedì 8 ottobre 2024) News Tv. La puntata di Case a prima vista, in onda ieri, lunedì 7 ottobre 2024 su Real Time è stata un successo. Quasi un milione di telespettatori ha seguito la puntata che ha visto come protagonisti due fratelli gemelli. Jacopo e Gaia si sono rivolti a Case a prima vista per cercare un appartamento a Roma. Nel format, ci sono tre agenti immobiliari che devono trovare la soluzione ideale per gli acquirenti, proponendo un immobile che soddisfi tutte le caratteristiche desiderate: posizione, ambienti e budget disponibile per l’acquisto. Alla fine, il candidato acquirente dovrà eleggere la migliore proposta delle tre, decretando l’agente vincitore della puntata. Durante la puntata di ieri, molti utenti hanno riversato sui social diversi commenti a proposito dei due protagonisti di Case a prima vista: gli acquirenti Jacopo e Gaia. Tvzap.it - “Casa a prima vista”, pubblico scatenato su Gaia e Jacopo Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di martedì 8 ottobre 2024) News Tv. La puntata di Case a, in onda ieri, lunedì 7 ottobre 2024 su Real Time è stata un successo. Quasi un milione di telespettatori ha seguito la puntata che ha visto come protagonisti due fratelli gemelli.si sono rivolti a Case aper cercare un appartamento a Roma. Nel format, ci sono tre agenti immobiliari che devono trovare la soluzione ideale per gli acquirenti, proponendo un immobile che soddisfi tutte le caratteristiche desiderate: posizione, ambienti e budget disponibile per l’acquisto. Alla fine, il candidato acquirente dovrà eleggere la migliore proposta delle tre, decretando l’agente vincitore della puntata. Durante la puntata di ieri, molti utenti hanno riversato sui social diversi commenti a proposito dei due protagonisti di Case a: gli acquirenti

